Direktori Perusahaan
Canada Drives
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Canada Drives Gaji

Rentang gaji Canada Drives berkisar dari $79,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $109,828 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Canada Drives. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
$82.1K
Insinyur Perangkat Lunak
$79.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Canada Drives je Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $109,828. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Canada Drives je $82,139.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Canada Drives

Perusahaan Terkait

  • Roblox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Snap
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain