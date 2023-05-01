Canada Drives Gaji

Rentang gaji Canada Drives berkisar dari $79,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $109,828 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Canada Drives . Terakhir diperbarui: 8/12/2025