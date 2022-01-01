Direktori Perusahaan
Cambium Learning Group
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Cambium Learning Group Gaji

Rentang gaji Cambium Learning Group berkisar dari $50,250 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $159,120 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Cambium Learning Group. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $146K
Ilmuwan Data
$111K
Sumber Daya Manusia
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manajer Produk
$159K
Manajer Program Teknis
$121K
Penulis Teknis
$63.7K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cambium Learning Group adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $159,120. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cambium Learning Group adalah $115,545.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Cambium Learning Group

Perusahaan Terkait

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain