Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Gaji

Gaji Cambia Health Solutions berkisar dari $74,157 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $274,365 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cambia Health Solutions. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $112K
Akuntan
$137K
Aktuaris
$137K

Analis Bisnis
$74.2K
Analis Data
$83.6K
Manajer Produk
$122K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$274K
FAQ

The highest paying role reported at Cambia Health Solutions is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $274,365. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambia Health Solutions is $122,385.

