Baitdens Gaji

Gaji ByteDance berkisar dari $16,519 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $1,207,230 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Baitdens . Terakhir diperbarui: 11/21/2025