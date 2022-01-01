Baitdens Gaji

Gaji ByteDance berkisar dari $16,519 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $1,207,230 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Baitdens. Terakhir diperbarui: 11/21/2025
Insinyur iOS
Insinyur Perangkat Lunak Mobile
Insinyur Perangkat Lunak Frontend
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Jaringan
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur Perangkat Lunak Produksi
Insinyur Perangkat Lunak Keamanan
Insinyur Site Reliability
Insinyur Perangkat Lunak Virtual Reality
Advokat Pengembang
Ilmuwan Peneliti
20%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
30%
THN 4
Di ByteDance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
30% vesting pada 4th-THN (7.50% triwulanan)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
35%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
