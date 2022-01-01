Direktori Perusahaan
Baitdens Gaji

Gaji ByteDance berkisar dari $16,519 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $1,207,230 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Baitdens. Terakhir diperbarui: 11/21/2025

ByteDance logo
Insinyur Perangkat Lunak
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur Site Reliability

Insinyur Perangkat Lunak Virtual Reality

Advokat Pengembang

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Pemasaran
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Manajer Pemasaran Produk

Ilmuwan Data
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Desainer Produk
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Desainer UX

Desainer UI

Penjualan
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Account Executive

Manajer Akun

Perekrut
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Rekruter Kepemimpinan

Rekruter Teknis

Manajer Program
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
3-1 $584K
3-2 $794K
Manajer Program Teknis
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Sumber Daya Manusia
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analis Keamanan Siber
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analis Bisnis
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analis Data
1-2 $125K
2-1 $163K
Manajer Proyek
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manajer Operasi Bisnis
2-1 $167K
2-2 $208K
Operasi Bisnis
Median $235K
Pengembangan Bisnis
Median $165K
Kepercayaan dan Keamanan
Median $118K
Peneliti UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Manajer Ilmu Data
Median $409K
Manajer Mitra
Median $205K
Analis Keuangan
Median $150K
Insinyur Perangkat Keras
Median $350K
Hukum
Median $127K

Penasihat Hukum

Konsultan Manajemen
Median $200K
Operasi Pemasaran
Median $89.9K
Teknolog Informasi (TI)
Median $74.1K
Operasi Pendapatan
Median $120K
Arsitek Solusi
Median $278K

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

Akuntan
$16.5K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$49.8K
Kepala Staf
$247K
Penulis Naskah
$63.3K
Pengembangan Korporat
$233K
Layanan Pelanggan
$50.5K
Kesuksesan Pelanggan
$73.8K
Desainer Grafis
$48.3K
Insinyur Mesin
$286K
Insinyur Optik
$387K
Manajer Desain Produk
$385K
Urusan Regulasi
$108K
Insinyur Penjualan
$65.3K
Penulis Teknis
$129K
Imbalan Total
$304K
Kapitalis Ventura
$91.9K
Jadwal Vesting

20%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 30% vesting pada 4th-THN (7.50% triwulanan)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

35%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 35% vesting pada 4th-THN (35.00% tahunan)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

12 month cliff and vests quarterly.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ByteDance adalah Insinyur Perangkat Lunak at the 4-1 level dengan total kompensasi tahunan $1,207,230. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ByteDance adalah $209,525.

