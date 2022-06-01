Direktori Perusahaan
Bynder
Bynder Gaji

Gaji Bynder berkisar dari $56,013 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $158,308 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Bynder. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $70.7K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Desainer Produk
Median $56K
Ilmuwan Data
$72K

Teknolog Informasi (TI)
$64.7K
Pemasaran
$66.9K
Manajer Produk
$158K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$130K
FAQ

The highest paying role reported at Bynder is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bynder is $70,728.

