Bucketplace Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Seoul Capital Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Seoul Capital Area di Bucketplace total ₩97.73M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bucketplace. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Total per tahun
₩97.73M
Level
L4
Gaji Pokok
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Bucketplace?
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Bucketplace in Seoul Capital Area mencapai total kompensasi tahunan ₩144,712,453. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bucketplace untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Seoul Capital Area adalah ₩101,193,920.

