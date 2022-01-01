BT Gaji

Rentang gaji BT berkisar dari $7,650 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $256,275 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BT . Terakhir diperbarui: 8/20/2025