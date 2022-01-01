Direktori Perusahaan
BT
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

BT Gaji

Rentang gaji BT berkisar dari $7,650 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $256,275 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BT. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $20.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Teknolog Informasi (IT)
Median $43.6K
Kepala Staf
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Layanan Pelanggan
$29.2K
Analis Data
$7.7K
Manajer Ilmu Data
$47.8K
Ilmuwan Data
$17.5K
Analis Keuangan
$88.3K
Insinyur Perangkat Keras
$119K
Sumber Daya Manusia
$48.4K
Hukum
$184K
Pemasaran
$107K
Desainer Produk
$42.7K
Manajer Produk
$73.2K
Manajer Program
$113K
Manajer Proyek
$9.4K
Penjualan
$256K
Analis Keamanan Siber
$80.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$61K
Arsitek Solusi
$52.3K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$74.2K
Penulis Teknis
$10.9K
Peneliti UX
$81.5K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BT adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $256,275. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di BT adalah $61,004.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk BT

Perusahaan Terkait

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain