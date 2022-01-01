Direktori Perusahaan
Gaji Brex berkisar dari $27,078 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $630,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Brex. Terakhir diperbarui: 8/28/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Ilmuwan Data
L4 $195K
L5 $395K
Manajer Produk
Median $440K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L5 $613K
L6 $630K
Penjualan
Median $260K
Layanan Pelanggan
Median $47.9K
Pengembangan Bisnis
Median $200K
Pemasaran
Median $174K
Desainer Produk
Median $290K
Manajer Program Teknis
Median $278K
Manajer Operasi Bisnis
$181K
Analis Bisnis
$81.3K
Analis Keuangan
$146K
Manajer Program
$245K
Perekrut
$27.1K
Analis Keamanan Siber
$199K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Brex, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Brex adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the L6 level dengan total kompensasi tahunan $630,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Brex adalah $245,250.

Sumber Lainnya