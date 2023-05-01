Direktori Perusahaan
Bowery Farming
Bowery Farming Gaji

Rentang gaji Bowery Farming berkisar dari $137,700 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $298,500 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Bowery Farming. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $155K
Ilmuwan Data
$299K
Insinyur Mekanik
$138K

Manajer Produk
$188K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bowery Farming je Ilmuwan Data at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $298,500.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bowery Farming je $171,580.

