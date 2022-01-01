Direktori Perusahaan
Gaji Bose berkisar dari $42,432 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $283,575 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Bose. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K
Desainer Produk
Median $83.2K

Desainer UX

Insinyur Perangkat Keras
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ilmuwan Data
Median $120K
Arsitek Solusi
Median $230K
Manajer Program Teknis
Median $120K
Analis Bisnis
$42.4K
Hukum
$161K
Konsultan Manajemen
$172K
Pemasaran
$44.2K
Insinyur Mesin
$109K
Manajer Produk
$61.8K
Manajer Program
$135K
Manajer Proyek
$65.3K
Penjualan
$42.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$284K
Peneliti UX
$154K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Bose adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $283,575. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bose adalah $120,000.

Sumber Lainnya