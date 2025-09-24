Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Bosch Global total $192K per year untuk SL1. Paket kompensasi yearan median in United States total $192K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bosch Global. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***