Bosch Global Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Germany di Bosch Global berkisar dari €67.7K per year untuk EG12 hingga €77K per year untuk SL4. Paket kompensasi yearan median in Germany total €89K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bosch Global. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
EG12
(Entry Level)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
€142K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Bosch Global?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €118,269. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Insinyur Perangkat Lunak role in Germany is €86,459.

