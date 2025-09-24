Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Germany di Bosch Global berkisar dari €67.7K per year untuk EG12 hingga €77K per year untuk SL4. Paket kompensasi yearan median in Germany total €89K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bosch Global. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
