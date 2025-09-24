Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Manajer Sains Data median in Germany di Bosch Global total €112K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bosch Global. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Paket Median
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total per tahun
€112K
Level
SL1
Gaji Pokok
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
12 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Bosch Global?

€142K

Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Sains Data di Bosch Global in Germany mencapai total kompensasi tahunan €136,679. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bosch Global untuk posisi Manajer Sains Data in Germany adalah €111,610.

