Direktori Perusahaan
Bosch Global
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Data

  • Semua Gaji Analis Data

Bosch Global Analis Data Gaji

Paket kompensasi Analis Data median in Singapore di Bosch Global total SGD 81.4K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bosch Global. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Paket Median
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total per tahun
SGD 81.4K
Level
L2
Gaji Pokok
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Bosch Global?

SGD 210K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan SGD 39 ribu+ (terkadang SGD 390 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Analis Data at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,823. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Analis Data role in Singapore is SGD 81,439.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Bosch Global

Perusahaan Terkait

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya