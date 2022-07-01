Direktori Perusahaan
Bombora
Bombora Gaji

Rentang gaji Bombora berkisar dari $109,450 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $151,875 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Bombora. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $152K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $147K
Manajer Produk
$109K

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bombora adalah Ilmuwan Data dengan total kompensasi tahunan sebesar $151,875. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Bombora adalah $147,000.

