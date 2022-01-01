BlueCat Gaji

Gaji BlueCat berkisar dari $74,625 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $254,720 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BlueCat . Terakhir diperbarui: 8/31/2025