Blue Origin
Blue Origin Gaji

Rentang gaji Blue Origin berkisar dari $90,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $249,312 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Blue Origin. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Mekanik
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Insinyur Kualitas

Insinyur Manufaktur

Insinyur Termal

Insinyur CAE

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Sistem

Insinyur Perangkat Keras
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Insinyur Perangkat Keras Tertanam

Insinyur Antariksa
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Manajer Program Teknis
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Manajer Proyek Teknis

Manajer Produk
L3 $151K
L4 $249K
Insinyur Material
L2 $120K
L3 $140K
Insinyur Elektrik
Median $200K
Analis Bisnis
Median $90K
Manajer Proyek
Median $146K
Operasi Bisnis
$102K
Insinyur Kimia
$91.5K
Insinyur Kontrol
$171K
Pengembangan Perusahaan
$246K
Analis Data
$164K
Manajer Ilmu Data
$244K
Analis Keuangan
$154K
Sumber Daya Manusia
$136K
Teknolog Informasi (IT)
$198K
Desainer Produk
$218K
Manajer Program
$225K
Perekrut
$99.3K
Analis Keamanan Siber
$150K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$212K
FAQ

The highest paying role reported at Blue Origin is Manajer Produk at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

