Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Gaji

Gaji Blue Cross and Blue Shield of Kansas berkisar dari $90,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $140,700 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Analis Data
$103K
Ilmuwan Data
$141K
Insinyur Perangkat Lunak
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Blue Cross and Blue Shield of Kansas adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $140,700. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Blue Cross and Blue Shield of Kansas adalah $103,490.

