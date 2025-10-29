Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Bloomreach berkisar dari ₹4.68M per year untuk Software Engineer hingga ₹6.13M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.18M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bloomreach. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
