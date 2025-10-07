Direktori Perusahaan
Bloomberg Data Architect Gaji di Greater London Area

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bloomberg. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

£122K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Bloomberg, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Data Architect di Bloomberg in Greater London Area mencapai total kompensasi tahunan £180,828. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bloomberg untuk posisi Data Architect in Greater London Area adalah £102,207.

