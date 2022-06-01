Direktori Perusahaan
Bloom Energy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Bloom Energy Gaji

Rentang gaji Bloom Energy berkisar dari $9,535 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $306,525 untuk Insinyur Kimia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Bloom Energy. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Biomedis
$225K
Insinyur Kimia
$307K
Insinyur Kontrol
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analis Data
$9.5K
Ilmuwan Data
$119K
Insinyur Elektrik
$170K
Analis Keuangan
$157K
Insinyur Perangkat Keras
$236K
Insinyur Mekanik
$164K
Penjualan
$289K
Insinyur Perangkat Lunak
$72.4K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bloom Energy, — это Insinyur Kimia at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $306,525. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bloom Energy, составляет $163,815.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Bloom Energy

Perusahaan Terkait

  • Broadcom
  • Box
  • Snowflake
  • Confluent
  • Aurora
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain