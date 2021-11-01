Direktori Perusahaan
Blockchain.com
Blockchain.com Gaji

Gaji Blockchain.com berkisar dari $107,529 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $231,985 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blockchain.com. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $108K

Insinyur Data

Pengembangan Bisnis
$149K
Ilmuwan Data
$201K

Pemasaran
$142K
Desainer Produk
$177K
Manajer Desain Produk
$180K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$179K
Manajer Program Teknis
$232K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Blockchain.com, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Blockchain.com adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $231,985. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Blockchain.com adalah $178,055.

Sumber Lainnya