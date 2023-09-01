Direktori Perusahaan
Blinkit
Blinkit Gaji

Gaji Blinkit berkisar dari $1,656 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $84,834 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blinkit. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $47.8K
Manajer Produk
Median $43.2K

Akuntan
$1.7K
Asisten Administratif
$4.8K
Manajer Operasi Bisnis
$44K
Analis Bisnis
$24.6K
Analis Data
$20.6K
Sumber Daya Manusia
$4.4K
Manajer Program
$14K
FAQ

The highest paying role reported at Blinkit is Insinyur Perangkat Lunak at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

