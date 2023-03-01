Direktori Perusahaan
Blinkist
Blinkist Gaji

Gaji Blinkist berkisar dari $49,575 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $165,219 untuk Kepala Staf di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blinkist. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $76.2K
Kepala Staf
$165K
Sumber Daya Manusia
$53.4K

Pemasaran
$49.6K
Manajer Produk
$115K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$95.5K
FAQ

Blinkist薪资最高的职位是Kepala Staf at the Common Range Average level，年度总薪酬为$165,219。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Blinkist的年度总薪酬中位数为$85,814。

Sumber Lainnya