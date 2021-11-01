Direktori Perusahaan
Blend360
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Blend360 Gaji

Gaji Blend360 berkisar dari $23,422 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $160,800 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blend360. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
Median $23.4K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $31.6K

Insinyur Data

Analis Bisnis
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Analis Data
$53.7K
Manajer Sains Data
$161K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

A função com maior remuneração relatada na Blend360 é Manajer Sains Data at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blend360 é $53,730.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Blend360

Perusahaan Terkait

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya