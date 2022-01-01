Direktori Perusahaan
Blackbaud
Blackbaud Gaji

Gaji Blackbaud berkisar dari $41,650 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $223,875 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blackbaud. Terakhir diperbarui: 11/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Staff B $116K
Senior B $136K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $98.1K
Manajer Proyek
Median $106K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $180K
Analis Bisnis
$81.3K
Pengembangan Bisnis
$62.3K
Layanan Pelanggan
$41.7K
Sumber Daya Manusia
$224K
Desainer Produk
$101K
Penjualan
$95.7K
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Blackbaud, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Blackbaud adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Blackbaud adalah $100,500.

