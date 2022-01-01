Blackbaud Gaji

Gaji Blackbaud berkisar dari $41,650 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $223,875 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blackbaud . Terakhir diperbarui: 11/17/2025