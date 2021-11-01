Direktori Perusahaan
Black Sesame Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Black Sesame Technologies Gaji

Rentang gaji Black Sesame Technologies berkisar dari $85,224 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $193,800 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Black Sesame Technologies. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $190K
Insinyur Perangkat Keras
$194K
Sumber Daya Manusia
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Black Sesame Technologies adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $193,800. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Black Sesame Technologies adalah $190,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Black Sesame Technologies

Perusahaan Terkait

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain