BioXcel Therapeutics Gaji

Gaji BioXcel Therapeutics berkisar dari $99,818 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Ilmu Data di tingkat rendah hingga $102,008 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BioXcel Therapeutics . Terakhir diperbarui: 11/20/2025