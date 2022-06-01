Direktori Perusahaan
BigBear.ai
BigBear.ai Gaji

Rentang gaji BigBear.ai berkisar dari $109,450 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $173,865 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BigBear.ai. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $118K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Keberhasilan Pelanggan
$171K
Ilmuwan Data
$109K

Desainer Produk
$174K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BigBear.ai adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $173,865. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di BigBear.ai adalah $144,363.

