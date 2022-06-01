BigBear.ai Gaji

Rentang gaji BigBear.ai berkisar dari $109,450 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $173,865 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BigBear.ai . Terakhir diperbarui: 8/19/2025