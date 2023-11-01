BIC Gaji

Rentang gaji BIC berkisar dari $48,878 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $219,708 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BIC . Terakhir diperbarui: 8/19/2025