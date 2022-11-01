Direktori Perusahaan
BHP
BHP Gaji

Rentang gaji BHP berkisar dari $58,621 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $194,281 untuk Akuntan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BHP. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $103K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
$194K
Pengembangan Perusahaan
$121K

Ilmuwan Data
$128K
Insinyur Geologi
$156K
Insinyur Perangkat Keras
$78.5K
Teknolog Informasi (IT)
$88.5K
Insinyur Mekanik
$138K
Desainer Produk
$101K
Manajer Produk
$142K
Manajer Proyek
$159K
Penjualan
$58.6K
Arsitek Solusi
$94.2K
Manajer Program Teknis
$181K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BHP adalah Akuntan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $194,281. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di BHP adalah $124,515.

