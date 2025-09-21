Direktori Perusahaan
Betterment
Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Betterment total $265K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Betterment.

Paket Median
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Total per tahun
$265K
Level
L5
Gaji Pokok
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Bonus
$22.5K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Betterment?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Betterment in United States mencapai total kompensasi tahunan $284,700. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Betterment untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $234,496.

Sumber Lainnya