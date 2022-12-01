Direktori Perusahaan
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Gaji

Rentang gaji Berkeley Research Group berkisar dari $62,310 dalam total kompensasi tahunan untuk Asisten Administratif di ujung bawah hingga $233,825 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Berkeley Research Group. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Konsultan Manajemen
Median $100K
Asisten Administratif
$62.3K
Insinyur Perangkat Lunak
$234K

Kapitalis Ventura
$101K

Asosiat

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Berkeley Research Group adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $233,825. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Berkeley Research Group adalah $100,250.

