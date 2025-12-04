Direktori Perusahaan
Berkadia
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Keuangan

  • Semua Gaji Analis Keuangan

Berkadia Analis Keuangan Gaji

Paket kompensasi Analis Keuangan median in India di Berkadia total ₹850K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Berkadia. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Paket Median
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
$9.7K
Level
2
Gaji Pokok
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Berkadia?
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Keuangan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di Berkadia in India mencapai total kompensasi tahunan ₹955,871. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Berkadia untuk posisi Analis Keuangan in India adalah ₹849,757.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Berkadia

Perusahaan Terkait

  • Princeton Property Management
  • Cadre
  • Vanguard
  • EAB
  • Advantis Global
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkadia/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.