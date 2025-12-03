Direktori Perusahaan
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in Nicaragua di BELLA+CANVAS berkisar dari NIO 206K hingga NIO 282K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total BELLA+CANVAS. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di BELLA+CANVAS?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di BELLA+CANVAS in Nicaragua mencapai total kompensasi tahunan NIO 282,281. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BELLA+CANVAS untuk posisi Sumber Daya Manusia in Nicaragua adalah NIO 206,188.

Sumber Lainnya

