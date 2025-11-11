Direktori Perusahaan
Bell Integrator
Bell Integrator Insinyur Perangkat Lunak Frontend Gaji di Moscow Metro Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Frontend median in Moscow Metro Area di Bell Integrator total RUB 1.91M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Bell Integrator. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per tahun
RUB 1.91M
Level
Software Engineer
Gaji Pokok
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Frontend di Bell Integrator in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 2,636,829. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bell Integrator untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Frontend in Moscow Metro Area adalah RUB 1,910,169.

Sumber Lainnya