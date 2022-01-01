Direktori Perusahaan
BECU
BECU Gaji

Rentang gaji BECU berkisar dari $61,353 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $160,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BECU. Terakhir diperbarui: 8/25/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $160K
Analis Bisnis
$89.8K
Layanan Pelanggan
$61.4K

Operasi Layanan Pelanggan
$98.2K
Manajer Proyek
$123K
Perekrut
$104K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BECU adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $160,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di BECU adalah $101,357.

