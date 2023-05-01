Direktori Perusahaan
Beam
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Beam Gaji

Gaji Beam berkisar dari $22,509 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $71,381 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Beam. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Sumber Daya Manusia
$71.4K
Desainer Produk
$65.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Beam הוא Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $71,381. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Beam הוא $65,641.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Beam

Perusahaan Terkait

  • Pinterest
  • Google
  • Intuit
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya