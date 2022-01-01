Direktori Perusahaan
Beachbody
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Beachbody Gaji

Gaji Beachbody berkisar dari $116,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $208,950 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Beachbody. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $139K
Ilmuwan Data
Median $116K
Manajer Produk
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$209K
Manajer Program Teknis
$170K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Beachbody adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $208,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Beachbody adalah $148,920.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Beachbody

Perusahaan Terkait

  • Castlight Health
  • WW International
  • Sharecare
  • Optum
  • Babylon Health
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya