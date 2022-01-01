Direktori Perusahaan
BD
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

BD Gaji

Gaji BD berkisar dari $12,361 dalam kompensasi total per tahun untuk Pendiri di tingkat rendah hingga $230,840 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BD. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Mesin
Median $95K

Insinyur Kualitas

Insinyur Biomedis
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analis Bisnis
Median $90K
Analis Data
Median $97.5K
Ilmuwan Data
Median $145K
Manajer Program Teknis
Median $205K
Manajer Proyek
Median $110K
Penjualan
Median $195K
Pemasaran
Median $212K
Manajer Produk
Median $126K
Akuntan
$121K
Operasi Bisnis
$80.6K
Layanan Pelanggan
$25K
Insinyur Listrik
$93.3K
Analis Keuangan
$197K
Pendiri
$12.4K
Insinyur Geologi
$94.9K
Sumber Daya Manusia
$186K
Teknolog Informasi (TI)
Median $200K
Desainer Produk
$122K
Manajer Program
$124K
Perekrut
$68.3K
Urusan Regulasi
$90.8K
Analis Keamanan Siber
$209K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$231K
Arsitek Solusi
$128K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Найвищеоплачувана позиція в BD - це Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $230,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BD складає $122,400.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk BD

Perusahaan Terkait

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya