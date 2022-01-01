BCG Digital Ventures Gaji

Rentang gaji BCG Digital Ventures berkisar dari $57,839 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $327,256 untuk Kapitalis Ventura di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BCG Digital Ventures . Terakhir diperbarui: 8/11/2025