BCG Digital Ventures Gaji

Rentang gaji BCG Digital Ventures berkisar dari $57,839 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $327,256 untuk Kapitalis Ventura di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BCG Digital Ventures. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Manajer Produk
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $162K
Ilmuwan Data
$159K

Sumber Daya Manusia
$134K
Konsultan Manajemen
$156K
Desainer Produk
$111K
Manajer Desain Produk
$166K
Perekrut
$57.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
Peneliti UX
$121K
Kapitalis Ventura
$327K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BCG Digital Ventures adalah Kapitalis Ventura at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $327,256. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di BCG Digital Ventures adalah $158,547.

