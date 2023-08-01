BC Hydro Gaji

Gaji BC Hydro berkisar dari $64,604 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $96,767 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BC Hydro . Terakhir diperbarui: 9/4/2025