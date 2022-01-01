Direktori Perusahaan
BBVA USA
BBVA USA Gaji

Gaji BBVA USA berkisar dari $59,352 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $177,383 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BBVA USA. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Ilmuwan Data
$162K
Sumber Daya Manusia
$59.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$86K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$177K
FAQ

The highest paying role reported at BBVA USA is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

