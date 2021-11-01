BBK Electronics Gaji

Gaji BBK Electronics berkisar dari $49,757 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $233,171 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BBK Electronics . Terakhir diperbarui: 9/5/2025