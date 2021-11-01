Direktori Perusahaan
BBK Electronics
BBK Electronics Gaji

Gaji BBK Electronics berkisar dari $49,757 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $233,171 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BBK Electronics. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Desainer Grafis
$96.7K
Pemasaran
$74.8K
Manajer Produk
$233K

Insinyur Perangkat Lunak
$49.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$83.6K
Peneliti UX
$66.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BBK Electronics adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $233,171. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BBK Electronics adalah $79,175.

Sumber Lainnya