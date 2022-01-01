Direktori Perusahaan
BBC
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

BBC Gaji

Gaji BBC berkisar dari $23,231 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $137,102 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BBC. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $134K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Akuntan
$52.1K
Analis Bisnis
$89.4K
Analis Data
$69K
Ilmuwan Data
$82.9K
Sumber Daya Manusia
$66.3K
Teknolog Informasi (TI)
$64.7K
Insinyur Mesin
$70.2K
Desainer Produk
$23.2K
Arsitek Solusi
$121K
Peneliti UX
$62.7K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BBC adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $137,102. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BBC adalah $69,014.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk BBC

Perusahaan Terkait

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya