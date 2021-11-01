BARK Gaji

Rentang gaji BARK berkisar dari $125,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $179,100 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari BARK . Terakhir diperbarui: 8/24/2025