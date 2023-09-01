Direktori Perusahaan
Banco de Bogota
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Banco de Bogota Gaji

Rentang gaji Banco de Bogota berkisar dari $10,399 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $49,856 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Banco de Bogota. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
$10.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$29.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Banco de Bogota คือ Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $49,856 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Banco de Bogota คือ $29,391

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Banco de Bogota

Perusahaan Terkait

  • Dropbox
  • Lyft
  • Uber
  • Tesla
  • Google
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain