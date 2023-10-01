Direktori Perusahaan
BAL
BAL Gaji

Gaji BAL berkisar dari $35,818 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $196,000 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan BAL. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ilmuwan Data
$175K
Analis Keuangan
$35.8K
Sumber Daya Manusia
$196K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BAL adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $196,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BAL adalah $175,272.

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bal/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.