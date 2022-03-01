Direktori Perusahaan
Babbel
Babbel Gaji

Gaji Babbel berkisar dari $63,584 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $114,637 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Babbel. Terakhir diperbarui: 10/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $87.9K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $115K
Analis Bisnis
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Data
$63.6K
Sumber Daya Manusia
$83.9K
Pemasaran
$70.7K
Desainer Produk
$68.4K
Manajer Produk
$75.8K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Babbel adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $114,637. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Babbel adalah $79,850.

Sumber Lainnya