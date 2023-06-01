Direktori Perusahaan
Ayar Labs
Ayar Labs Gaji

Gaji Ayar Labs berkisar dari $115,575 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $316,410 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ayar Labs. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
Median $175K
Pengembangan Bisnis
$316K
Insinyur Perangkat Lunak
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Ayar Labs adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $316,410. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ayar Labs adalah $175,000.

